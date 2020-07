La compagnie aérienne Ryanair espère avoir remboursé d'ici fin juillet la plupart de ses clients qui ont vu leur vol annulé dans le contexte de crise sanitaire, entre mars et juin.

"Depuis la réouverture de nos bureaux de Dublin le 1er juin dernier, du personnel supplémentaire chargé des remboursements a été formé pour éliminer l'arriéré des demandes de remboursement. Toutes les demandes de remboursement en espèces du mois de mars ont maintenant été traitées. Fin juin, 50% des remboursements en espèces d'avril ont été traités. La totalité des remboursements de mai et la plupart des remboursements de juin seront également traités d'ici fin juillet."

"Ces chiffres incluent les passagers qui ont accepté des vouchers de voyage et/ou des changement gratuits sur des vols qui sont maintenant opérés par Ryanair pendant les mois de juillet, août et septembre", précise la compagnie à bas coûts.

"Plus de 90% des passagers qui ont réservé directement auprès de Ryanair et qui ont demandé un remboursement en espèces pour un voyage effectué entre mars et juin recevront leur remboursement avant la fin du mois de juillet", assure le PDG de Ryanair, Eddie Wilson. "Il est toutefois inquiétant de constater qu'un nombre important de nos clients, qui ont effectué des réservations par l'intermédiaire de tiers non autorisés (agences de voyage en ligne), n'ont pas encore reçu leur remboursement parce que les agents de voyage en ligne ont donné à Ryanair de fausses adresses électroniques ou de fausses données de carte de crédit virtuelle pour ces clients", poursuit-il.