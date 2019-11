Présente en Chine dans le cadre d’une mission exploratoire sur l’innovation technologique, une petite délégation conduite par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) - mission à laquelle La Libre participe - a pu, très exceptionnellement, pénétrer dans l’un des plus grands entrepôts où sont préparés et expédié les colis des biens commandés en ligne lors des super soldes du "Singles Day". Cet entrepôt, situé dans la périphérie de Hangzhou, est la propriété de Cainiao Smart Logistics, société contrôlée à 63 % par le groupe Alibaba.