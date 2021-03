WalChain pose les fondations d’un futur écosystème wallon de la blockchain : "Il y a du talent en Wallonie" Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Shutterstock La première mission, pour WalChain, sera d’informer et de sensibiliser les acteurs économiques à la valeur ajoutée de la blockchain.

L’initiative, dévoilée mardi, vient du terrain. “Un peu avant les fêtes de fin d’année, raconte David Schmitz, fondateur de Logion et l’un des trois portes-paroles de WalChain , j’ai eu un contact avec Harold Kinet (autre porte-parole et cofondateur de la start-up Be Blockchain, NdlR) . On a fait le constat qu’on ne se parlait pas entre acteurs wallons de la blockchain et que ça vaudrait la peine d’avoir des échanges”. Suivant le bon exemple du Réseau IA, qui a vu le jour en 2019 pour fédérer les acteurs wallons de l’intelligence artificielle (IA), les deux entrepreneurs ont décidé de créer WalChain.