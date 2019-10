La Compagnie des Alpes a bouclé son exercice annuel sur une progression de 6,6% de son chiffre d'affaires, à 854 millions d'euros, portée par une bonne saison dans ses stations de ski mais aussi par une solide performance dans ses parcs de loisirs, dont font notamment partie Walibi et Bellewaerde.

"Nous nous félicitons de la très bonne activité réalisée par les deux métiers du groupe. Pour la quatrième année de suite, les domaines skiables enregistrent une croissance du nombre de journées-skieur, tandis que les parcs de loisirs font preuve d'un très fort dynamisme de leur activité, avec une croissance record au quatrième trimestre (+12,1%)", a salué le patron Dominique Marcel. Au cours de son exercice clos le 30 septembre, l'activité Domaines skiables (Tignes, Val d'Isère, les Deux Alpes, les Arcs...) a engrangé à elle seule 443 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de 3,4% sur un an.

"Cette saison s'est déroulée dans des conditions d'enneigement favorables pour quasiment tous les massifs en France. Dans ce contexte de plus forte concurrence, le groupe a enregistré une nouvelle croissance du nombre total de ses journées-skieur, et l'ensemble des domaines ont vu leur chiffre d'affaires progresser", souligne le communiqué. Du côté des Destinations de loisirs (Parc Astérix, Futuroscope, musée Grévin, parcs Walibi -en Belgique, France et Pays-Bas-, Aqualibi, Bellewaerde, etc.), l'activité bondit de 12%, à 380 millions d'euros.

"Cette performance s'explique notamment par une nouvelle augmentation de la dépense par visiteur, de +4,5%" et une hausse des paniers moyens, en restauration comme en boutique, indique la Compagnie des Alpes, qui met en avant "les investissements dans les infrastructures des sites et l'amélioration des gammes de produits".

L'activité est également portée par une hausse de la fréquentation dans les parcs, "avec de nouveaux records, notamment au Parc Astérix (+7,1%) ou à Walibi Rhône-Alpes (+9,1%)". La Compagnie des Alpes publiera le 10 décembre ses résultats annuels.

Concernant ses perspectives, le groupe dit anticiper une marge d'exploitation (EBO) "autour de 37%" pour ses Domaines skiables concernant l'ensemble de l'exercice. Et pour les Destinations de Loisirs, il prévoit une marge d'exploitation (hors Futuroscope) "dans le haut de la fourchette de 27% à 28% communiquée au marché".