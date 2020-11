Libre Eco week-end | Le dossier

Le secteur des biotechnologies, qui fait aujourd’hui le bonheur de pas mal d’investisseurs sur les places boursières internationales, n’est pas le plus sécurisant en termes d’investissement (lire en page 5). On est dans du capital à risque. Les succès sont souvent spectaculaires. On se souvient du cas d’Ogeda (ex-Euroscreen), spin-off de l’ULB basée dans le Biopark de Gosselies qui, en 2017, fut rachetée 800 millions d’euros par le laboratoire japonais Astellas. Quand on sait qu’Ogeda avait levé un peu moins de 35 millions pour se développer, il y a de quoi regarnir les caisses de quelques investisseurs à risque belges (Sambrinvest, SRIW, Fund +, etc.).