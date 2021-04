"We are founders" va vous aider à accoucher d'une start-up en 9 mois Entreprises & Start-up P.-F.L.

© BeCentral Les inscriptions peuvent être introduites jusqu’au 6 juin via le site www.wearefounders.be.

La pandémie de Covid a fragilisé de nombreuses personnes. Elle a placé pas mal d’entreprises en grosses difficultés. Elle s’est aussi traduite par une accélération de la transformation numérique. C’est dans ce contexte, où la société belge combat le virus tout en cherchant à relancer l’économie, que s’inscrit l’initiative “We are founders”. Dévoilée ce lundi 26 avril, le programme vise à former et accompagner les entrepreneurs de demain. “Il s’agit d’un programme de 9 mois, intensif, ouvert à tout le monde et gratuit”, résume Loubna Azghoud, directrice du projet au sein de BeCentral.