Constat d'échec pour WeWork, pourtant présenté comme "le futur Amazon"

L'entreprise, fondée en 2010, avait suscité rapidement l'appétit du monde de la finance et de l'immobilier new-yorkais, enchaînant ouverture sur ouverture dans la capitale financière américaine.

WeWork avait vu le jour en 2010, basée sur un business model se voulant révolutionnaire : favoriser de nouvelles habitudes de travail collaboratives au sein d’un environnement inclusif, esthétique … et rentable. Comme devait le déclarer Adam Neumann, dont la mégalomanie latente se cachait habilement sous une posture auto-déclarée de probité morale, " le monde était prêt pour une révolution collaborative et de nouvelles attitudes face au travail, le tout dans un souci de rentabilité dont il ne s’agissait pas de jouir". En 2019, WeWork, jamais bénéficiaire et dont il se laissait entendre que le modèle s’essoufflait plus que de raison, était devenu aride en liquidités.