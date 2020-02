Intitulé "Art Club", le très attendu pop-up d’Yves Mattagne ouvrira finalement le 6 mars prochain aux Musées royaux des Beaux-Arts.

Cette fois, c'est officiel. Avant de poser définitivement ses couteaux à La Villa Lorraine, Yves Mattagne, chef doublement étoilés de l'ancien Sea Grill, prendra ses quartiers, dès le 6 mars, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, juste en face du Musée Magritte. Durant quatre à cinq mois (le temps des travaux à La Villa Lorraine, où seront notamment installés une nouvelle cuisine et un bar lounge en lieu et place de la brasserie actuelle), le chef cuisinera au "Art Club", restaurant éphémère installé dans l’ancienne Museum Brasserie de Peter Goossens. Le chef sera épaulé par sa bridade du Sea Grill et une partie de celle de La Villa. Cette dernière n’aura dès lors pas droit à son pop-up, qui était initialement prévu du côté de Chez Marie à Flagey.

Pas question au Art Club de proposer une cuisine gastronomique, mais plutôt de belles assiettes bistronomiques inspirées des voyages de Mattagne, du Japon aux États-Unis. Un peu dans l’esprit de la carte qu’il avait mise au point dans l’ancien YùMe, avenue de Tervueren (devenu depuis le Sanzaru). Le tout dans un esprit vivant et festif, avec des événements et DJ sets les vendredis et samedis.

De quoi avoir un avant-goût de la cuisine que Mattagne offrira dans l’espace lounge de la future Villa Lorraine by Yves Mattagne d’ici quelques mois…