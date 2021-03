Revendiquant le titre de première plateforme de vente en ligne d’articles de mode en Europe avec plus de 38 millions de clients actifs dans 17 pays, Zalando s’est imposée en une décennie comme l’une des grandes références de l’e-commerce. Elle peut donc aujourd’hui communiquer en leader et, en tant qu’icône culturelle assumée, encourager le dialogue autour de valeurs dans l’air du temps : la diversité, l’inclusion, la durabilité et l’émancipation des femmes.