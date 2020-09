Zone rouge en Espagne : “C’est le royaume de la débrouille” Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© Shutterstock

Six. Voici le nombre de pays vers lesquels les voyageurs belges pourront encore se rendre sans conditions à partir de ce vendredi à 16h. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le SPF Affaires étrangères a ainsi décidé de limiter l’accès à différentes zones considérées comme à risque. L’Autriche, la Bulgarie, la France, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont désormais les seuls pays figurant sur la liste “verte” du service public fédéral. Et cette liste est à nuancer : de très nombreux départements français sont ainsi classés en zone orange, voire rouge.