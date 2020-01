ImmobilierAnalyse 189.000 Bruxellois subissent le bruit constant… d’un aspirateur Nicolas Baudoux

#FUNFACT #DATALIBRE | Au regard du nombre d’habitants exposés, le trafic routier est la première source de nuisance liée au transport en milieu urbain, devant l’aérien, le train ou encore les trams et métros. Il serait l’une des sources de bruit les plus gênantes pour les Bruxellois. Et pour cause, près de 190.000 d’entres eux sont exposés constamment… au bruit d’un aspirateur en marche.