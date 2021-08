Logements insolites : "On pensait que l’option yourte serait moins chère, mais ce ne fut pas le cas"

On trouve souvent les yourtes dans un cadre rural, occupées par des agriculteurs. Si le coût pour Sophie Cailliau et sa famille n'était finalement pas si loin de celui d'une maison classique, l'aspect économique était loin d'être leur seule motivation.

Ce n’est pas dans une yourte, mais dans deux, de près de 50 m² chacune, que vivent Sophie Cailliau et sa famille. L’une est dévolue aux espaces de vie (salon, salle à manger, cuisine, bureau), avec la chambre des parents en mezzanine, l’autre aux trois enfants (de 8, 6 et presque 4 ans) et à leur salle de jeux. Elles sont reliées entre elles par un couloir couvert auquel s’accole un cube sur châssis abritant le bloc sanitaire.

L'ensemble est démontable, voire transportable. Ce qui n'est pas prévu à court terme, mais pourrait peut-être être envisagé à la fin du bail à ferme de 18 ans qui les lie au propriétaire des terres agricoles sur lesquelles elles sont bâties, à Ere, rue des Coquelicots, qui fait partie de l'entité de Tournai. Sophie Cailliau est maraîchère. Les cultures de son "Raconte-moi des salades" s'étendent sur plus d'1,5 hectare. Pierre Van de Wiele, son compagnon, est producteur de fromages et yaourts de chèvres poitevines. Les étables de sa "Chèvrerie des Coquelicots" en abritent une quarantaine.

Deux activités que la commune de Tournai a bien comprises, accordant au ménage un permis d'urbanisme début 2019, avant donc que l'habitat léger soit reconnu dans le Code wallon du logement. "On aurait pu construire une maison classique, comme celle qu'on venait de quitter, explique Sophie Cailliau. Mais on s'était tellement démené pour pouvoir louer une terre que l'idée de la bétonner, de rendre la chose irréversible nous dérangeait. C'est alors que nous avons pensé aux yourtes qui ont peu d'emprise au sol et que l'on peut démonter."

Trouver une terre

Jusqu'en 2018, le couple habitait et travaillait à Beclers, à l'est de Tournai. Il y a vainement cherché de nouvelles terres avant d'en trouver, au bout de quelques mois, à Ere, au sud-ouest de la ville, auprès de Michel Leclerq, un vague cousin devenu ami et associé, désireux d'ouvrir ses terres, ses étables et ses granges à d'autres projets agricoles. "Un lieu parfait, mais à 20 minutes de chez nous", ajoute Sophie Cailliau. Les trajets plusieurs fois par jour (traite, mises à bas, arrosage…) et l'humeur chagrine des enfants abonnés à la garderie ont eu raison de leur patience. Et tant qu'à se rapprocher de la ferme, autant s'y installer. "Au début, les enfants étaient très fiers d'habiter une maison pas comme les autres, mais aujourd'hui, ils ne voient plus qu'elle est différente. La cuisine est équipée, il y a douche et baignoire, chacun a sa chambre et ils sont près de nous."





Presqu’aussi cher qu’une maison

"On pensait que l'option yourte serait moins chère mais ce ne fut pas le cas, reprend l'heureuse occupante des lieux. D'abord parce qu'on a deux yourtes et non une et qu'elles sont très confortables. Mais aussi parce qu'on a demandé un permis, ce qui induit certains frais. Notamment ceux d'un architecte, mais on lui doit de très bonnes réflexions sur le cloisonnement des pièces et sur les espaces de rangement, qu'on a en très grand nombre. On n'a jamais l'impression que tout l'espace est rempli." Autres frais liés au permis : une mini-station d'épuration et le respect des normes PEB.





"Or, par définition, une yourte n'est pas bien isolée et on ne voyait pas d'autre solution que de les chauffer au bois grâce à deux petits poêles (en une heure on atteint la bonne température) et de les rafraîchir grâce aux nombreuses ouvertures (portes et fenêtres) que nous avons placées. Par contre, on a pu tirer l'eau et l'électricité de la ferme, sans devoir trouver notre autonomie dans des panneaux solaires. On avait envie d'être plus proches de la nature, mais pas de faire trop de compromis, sachant que la maison est aussi notre bureau et qu'on a trois enfants qui vont grandir."

Au final, Sophie et Pierre s'en sont sortis avec quelque 40 000 euros par yourte, sans compter les frais d'architecte, la station d'épuration, l'espace sanitaire et les aménagements, alors qu'une yourte complète en auto-construction revient à moins de 30 000 euros. "Il faut dire qu'on était tellement pris l'un et l'autre par nos métiers respectifs et par les enfants qu'on n'avait ni le temps, l'énergie, le courage de les construire nous-mêmes. Et on était pressés."

Appel a été fait au collectif Habitats sur pattes (Porcheresse) et… aux amis pour aider à coudre l'isolant (des rouleaux de chanvre) et à monter le plancher et les structures. Le chantier a duré six mois. Quant aux yourtes, elles devraient tenir au moins 18 ans, soit la durée du bail à ferme que Sophie Caillau et Pierre Van de Wiele ont signé avec Michel Leclercq. Voire plus, puisqu'entre-temps le trio a réuni ses activités réciproques sous l'unique label "La ferme des Coquelicots", créé un magasin à la ferme et engagé deux personnes.

Encore très peu de yourtes… légales

D’entre tous les habitats insolites, les yourtes sont, avec les

tiny houses

(minuscules maisons en bois), celles que l’on trouve en plus grand nombre en Belgique. Mais elles sont rarement légales, c’est-à-dire détentrices de l’indispensable blanc-seing de la commune où elles sont installées. La plupart du temps, elles sont “cachées” dans les recoins des parcs ou jardins de propriétés parentales. Celles qui affichent officiellement leurs contours sont tantôt occupées dans un cadre touristique, tantôt dans un cadre rural. Les agriculteurs en fonction, et en ayant le statut, ont en effet le droit d’installer leur logement sur leurs terres. Certains, comme Sophie Cailliau, ont opté pour ce type d’habitat léger. La commune de Tournai a accordé un permis de bâtir au projet immobilier. Mais à l’époque, la Région s’était quelque peu fait tirer l’oreille, sans doute inquiète de voir des yourtes pousser comme des champignons ou mal s’intégrer dans les zones d’habitat, fussent-elles rurales…

La reconnaissance de l’habitat léger dans le Code wallon du logement (1er septembre 2019) devrait changer les choses. Le permis reste obligatoire, mais l’intervention d’un architecte ne l’est plus (à condition de ne pas dépasser 40 m² et certaines tailles). Des critères de viabilité et de salubrité doivent être respectés, mais sont notifiés comme tel. Les communes devraient donc être plus accommodantes.