Accueil Economie Immobilier A Charleroi, cinquante jeunes ont œuvré à améliorer leur quartier cet été En collaboration étroite avec des associations locales, ces volontaires ont participé à une nouvelle édition de l’initiative Été solidaire. Frédérique Masquelier Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo



Les jeunes carolos ont à nouveau retroussé leurs manches en juillet et août à l’occasion de l’initiative Été solidaire, subsidiée par la Région wallonne et menée par la Ville de Charleroi et la société de logement de service public...