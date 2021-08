"Tsunami immobilier" à la Côte mais hausse des prix limitée : comment l'expliquer ?

Kim Ruysen prend la tête du groupe immobilier Trevi : "Une hausse du nombre d’agences n’est pas à l’ordre du jour"

Après une carrière de commercial et des premiers pas dans l’immobilier chez AG Real Estate et Century 21, Kim Ruysen succède à Éric Verlinden à la tête de Trevi, le réseau d’agences que ce dernier a fondé il y a plus de 40 ans.