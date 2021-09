111 ans après sa première inauguration, un hôtel rouvre ses portes en plein cœur de Bruxelles

Après plus d'un siècle d'existence en plein cœur de Bruxelles, le Palace Hôtel s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa riche histoire. Rebaptisé DoubleTree by Hilton Brussels City, il vient de faire peau neuve. "111 ans jour pour jour après l'entrée des premiers clients et après une rénovation de grande envergure menée par les cabinets Bergman Design House et Doos Architects, l'hôtel rouvre ses portes sous le nom de DoubleTree by Hilton Brussels City. Fort de son passé légendaire, l'établissement regarde vers l'avenir en concentrant particulièrement ses efforts sur les compétences, le souci du détail et l'humilité", indiquent les nouveaux propriétaires.

© DoubleTree by Hilton

Un passé glorieux dans la capitale européenne

Les origines de l'établissement remontent au début du XXe siècle. Nous sommes en 1910 et Bruxelles s'apprête à accueillir un événement majeur, à savoir l'Exposition universelle. Sa tenue annonce l'arrivée à Bruxelles de plusieurs milliers de visiteurs, de quoi dynamiser le tourisme, la restauration et l'hôtellerie. Pour répondre à la demande, un concours est organisé en 1908 afin d'attribuer un chantier titanesque au vainqueur : la construction d'un hôtel de luxe de 500 chambres sur la Place Rogier.

C'est un certain Adhémar Lener qui aura la chance de bâtir l'édifice. Aidé par son élève Antoine Pompe, les deux hommes vont alors donner naissance au Palace Hôtel, "illustre édifice de style Art nouveau géométrique est l'un des premiers des nombreux hôtels de luxe de l'époque en Europe. [...] Le 1er septembre 1910, le Palace Hôtel célèbre son ouverture en grande pompe, en inaugurant ses 500 chambres, toutes dotées d'une salle de bain indépendante et du chauffage. L'établissement gagne ainsi sa place parmi les hôtels les plus avant-gardistes de Bruxelles et la conservera jusque dans les années 1970."

Il subira ensuite une première transformation en 1995, réalisée par l’Atelier d’Architecture de Genval, et prendra le nom de Crowne Plaza Brussels – le Palace.

Du neuf, tout en gardant les traces du passé

Aujourd'hui équipé de 354 chambres, l'hôtel se veut résolument moderne tout en conservant son cachet d'époque. "Alors que certains établissements sont difficilement identifiables une fois rénovés, l'âme du Palace Hôtel habite toujours les murs du DoubleTree by Hilton Brussels City : moulures, lustres, marbre, objets historiques... Le lieu mêle une atmosphère intime et sans prétention, riche en histoire, avec la volonté de se tourner vers l'avenir", ajoute Hilton dans son communiqué.

© DoubleTree by Hilton

Centre d'affaires, salles de réunion, hôtel, restaurant, bar, etc. Il jouera sur tous les tableaux. Déjà fort de "615 hôtels, avec plus de 142 000 chambres dans 49 pays et territoires", la marque DoubleTree by Hilton vient donc ajouter une nouvelle corde à un arc déjà très bien équipé.