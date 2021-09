Accueil Economie Immobilier "Les prix de l'immobilier ont très fort et très vite augmenté, mais cela ne pourra durer indéfiniment" Les banques ne prédisent pas une chute de la demande mais son explosion de 2020 va aller en s’estompant. © JEAN LUC FLEMAL Charlotte Mikolajczak

Les dernières statistiques du notariat sur les prix des logements et de l’Union professionnelle du crédit sur les emprunts font toujours état d’une solide pression sur le marché immobilier résidentiel : au premier semestre, les prix des maisons ont augmenté en moyenne de 4,5 % et ceux des appartements de 4 %, soit sur base annuelle et sans tenir compte de l’inflation, une augmentation...