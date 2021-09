Accueil Economie Immobilier Pénurie en vue pour les kots étudiants, de plus en plus impayables Il faudrait en créer 95 000 d’ici 2030 pour répondre à la demande. © BELGA Maïli Bernaerts

Trouver un logement quand on est étudiant relève de plus en plus souvent du parcours du combattant. Il faut souvent s’y prendre des mois à l’avance et débourser un budget considérable pour accéder à un kot. Ainsi, selon une enquête de...