La ville de Berlin achète 15 000 appartements pour près de 2,5 milliards d'euros

La ville de Berlin va acheter près de 15 000 appartements aux sociétés immobilières allemandes Vonovia et Deutsche Wohnen. La ville paiera 2,46 milliards d'euros à ce titre, rapporte Matthias Kollatz, sénateur de Berlin chargé des finances. Cette vente s'inscrit dans le cadre du rachat de Deutsche Wohnen par Vonovia, les deux plus grands acteurs immobiliers du pays. Outre la vente d'appartements, les entreprises souhaitent également construire quelque 13 000 nouvelles unités résidentielles et plafonner l'augmentation des loyers pour répondre aux préoccupations liées à l'allongement de la durée de vie.

En effet, cette acquisition, qui crée un acteur disposant de plus d'un demi-million de foyers en Allemagne, est suivie de près par ses voisins orientaux. L'Allemagne compte proportionnellement plus de locataires que la plupart des autres pays occidentaux.

Le logement abordable est un sujet brûlant en Allemagne, et à Berlin en particulier. La hausse des loyers dans cette ville autrefois bon marché a déjà donné lieu à de grandes manifestations. En outre, un référendum suivra, au cours duquel il sera demandé aux électeurs de Berlin si la ville et le gouvernement de l'État doivent exproprier les grands propriétaires. Le référendum non contraignant aura lieu le 26 septembre, en même temps que les élections parlementaires nationales et les élections d'État.