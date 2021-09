Six questions à se poser avant d'acheter une maison en Espagne

Entre les Belges et l'Espagne, c'est une longue histoire d'amour. Le soleil ibérique charme non seulement les vacanciers à la recherche d'une location temporaire, mais aussi ceux à la recherche d'une seconde résidence. "Chaque année, 3 000 Belges achètent une seconde résidence en Espagne. La majorité d'entre eux choisissent la Costa Blanca. Après les Britanniques, ils forment le plus grand groupe d'acheteurs étrangers", indique d'ailleurs Provia, l'association des promoteurs immobiliers de la province d'Alicante.

Pour épauler les candidats acquéreurs dans leurs démarches, Provia aborde les six questions à se poser au moment de franchir le pas.

1. A qui acheter un bien en Espagne ?

Provia tient à rassurer d'entrée : quel que soit le profil du vendeur (entreprise de construction, promoteur ou agent immobilier), les pratiques de vente agressives ne sont pas de mise, car contre-productives. "En Espagne, l'usage veut que l'on fasse appel à un avocat, une fois le bien trouvé. Il se charge de nombreuses démarches qui, en Belgique, sont accomplies par un notaire. Il vérifie le dossier dans les moindres détails, afin que vous puissiez acheter en toute sécurité", glisse toutefois l'association.

2. Un achat, mais à quel prix ?

Attention au moment de jeter son dévolu sur un bien : le prix de vente ne sera bien entendu pas le coût final de l'opération, et d'autres frais vont venir s'ajouter. "Ils se répartissent en trois catégories : les taxes, les frais externes et juridiques. En ce qui concerne les taxes, le taux de T.V.A. est de 10 % dans le cadre d'une nouvelle construction, avec 1,5 % de droit de timbre en plus, pour la rédaction d'un acte valable en droit", analyse Provia. "Le poste des frais externes le plus conséquent est celui consacré au notaire et au registre foncier espagnol. Comptez respectivement 800 et 400 euros environ. Les frais juridiques couvrent le travail de l'avocat. Une somme de 1 000 à 1 500 euros est courante."

3. Quels documents sont nécessaires ?

La priorité est d'obtenir un NIE, ou número de identidad de extranjero. "Il s'agit d'un numéro d'identification que vous devez mentionner lors de nombreuses démarches administratives. Généralement, l'avocat s'occupe de cette demande. Vous pouvez lui donner, ou à une personne de confiance, une procuration notariée. L'avocat ou cette personne peut ainsi signer des documents à votre place, de sorte que vous n'ayez pas à effectuer constamment des allers et retours, à cet effet."

4. Comment se déroule la vente ?

La première opération juridiquement contraignante sera la rédaction d'une convention sous seing privé, "qu'il convient de faire relire par votre avocat, qui vérifiera que tout est correct". A la suite de la signature, "tout est préparé pour établir l'acte de propriété final. Un contrôle est réalisé, pour s'assurer que des dettes relatives au bien ne subsistent pas, que tous les frais liés à l'association des copropriétaires ont été acquittés, ou que le précompte immobilier a été payé, etc.", détaille encore Provia.

Quant à l'acte de propriété et d'hypothèque, il sera conservé par la banque jusqu'au remboursement complet du prêt. Vous recevrez toutefois une copie de l'acte jusqu'à cette échéance. "Si vous ne souscrivez pas de prêt hypothécaire, l'acte de propriété vous est transmis, après son enregistrement au registre foncier."

5. Quand effectuer le payement ?

Attention de ne pas verser trop rapidement des sommes d'argent au vendeur. "C'est seulement lors de la signature de la convention sous seing privé, qui a été contrôlée, que vous devez verser un acompte. Avant cela, vous ne payez rien. Sous aucun prétexte", insiste l'association des promoteurs immobiliers. "Lorsque l'acte est passé, le solde doit être versé de la manière convenue. Il est important que vous demandiez un décompte détaillé, avec les factures originales et les preuves de paiement."

6. Acheter à crédit, c'est possible ?

Pour de nombreux acquéreurs, l'achat d'une seconde résidence passera par la case du prêt hypothécaire. "Vous pouvez vous adresser à une banque espagnole. Elle attendra de vous que vous soyez en mesure de payer une somme importante avec vos propres fonds. Vous devrez également apporter la preuve de vos revenus, afin de démontrer que vous serez capable de rembourser l'emprunt."

Soyez prudents : s'il est possible d'étaler son prêt sur une durée maximale de trente ans, il devra "être soldé au moment où vous atteignez l'âge de la pension". Un détail qui peut avoir son importance.