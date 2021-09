Accueil Economie Immobilier Immobilier de luxe : "Nous avons vendu un bien à un prix que nous n’aurions jamais imaginé il y a deux ou trois ans" Du calme, un environnement de qualité, pas de voisins et de beaux espaces. Voilà les critères des acquéreurs à la recherche d’un bien de prestige en Wallonie, où la demande dépasse l’offre. ©D.R. Solange Berger Journaliste au service Economie





Après le confinement et avec le télétravail, les Belges se sont rendu compte de l'importance d'avoir de l'espace. "On peut même parler d'espaces, au pluriel : un grand terrain et une grande maison, ce qui permet d'avoir des pièces supplémentaires pour travailler. Pour beaucoup, le luxe, c'est vraiment l'espace", note Jean Houtart, administrateur...