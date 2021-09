Qui est Michael Adler, magnat de l'immobilier et ami de longue date de Joe Biden ?

Pressenti pour le poste depuis les premières réflexions en mai, Michael Adler a été confirmé par la Maison Blanche au poste d'ambassadeur des Etats-Unis en Belgique. Pour ce poste important, à proximité des institutions européennes, le président Joe Biden a choisi une connaissance de longue date et un allié fidèle.

Une solide carrière dans l'immobilier

Originaire de Floride, Michael M. Adler a réalisé ses études à la University of Miami. En 1973, il obtient un bachelier en business administration avant de lancer, en 1978, Adler Group, Inc, société avec laquelle il va faire fortune. Sur son site web, l'entreprise immobilière est définie comme "aggressive et polyvalente", active dans "le développement, l'entreprise générale, le courtage immobilier, la location et la gestion immobilière". Elle possède plus de "10 000 appartements en location et 20 millions de mètres carrés de surfaces commerciales" s'étalant de la Floride jusqu'au Texas.

Au fil des années, monsieur Adler a occupé de multiples postes à responsabilités. Outre la présidence d'Adler Group, il a également occupé celle de la Florida International University's Board of Trustees, de la Greater Miami JewishFederation, et plus important encore celle duNational Jewish Democratic Council.

Une amitié de longue date avec le président Biden

Démocrate convaincu, son amitié avec le président Joe Biden remonte aux années 1970. Les deux hommes se connaissent donc très bien, et Michael Adler l'avait déjà soutenu lors de ses précédentes aventures en politique. Déjà présent dans son équipe en 2008, il était son représentant officiel en Floride lors de la campagne de 2020 qui a permis à Joseph Robinette Biden d'accéder à la présidence.

"En 2020, Adler a encouragé les communautés juives locales à voter massivement pour Biden : il a de fortes connections avec cette importante minorité en Floride", écrivait le média Business AM à son sujet.

S'il lorgnait initialement sur le poste d'ambassadeur en Israël, le magnat de l'immobilier a finalement hérité de Bruxelles, mais semble s'en accommoder. Il a ainsi vanté "les relations amicales" entre la Belgique et les Etats-Unis, "alliés au sein de l'OTAN", et exprimé son intention de "renforcer les liens entre nos gouvernements et nos citoyens".