Accueil Economie Immobilier Immobilier : Fin de l'euphorie sur le marché belge Au 3e trimestre, les prix de l’immobilier ont stagné, selon l’indice Trevi. Alors que le délai de mise en vente était descendu à 14 jours, il est remonté à 35 jours. L’euphorie d’un marché en ébullition est derrière. ©Shutterstock C.M.

Entre le deuxième et le troisième trimestre, les prix de l'immobilier, selon l'indice Trevi, ont stagné. Et ce, après quatre trimestres consécutifs de hausses (+5 % sur un an). "Un chiffre qui montre de manière exemplaire que le "soft landing" (atterrissage en douceur, NdlR)...