Accueil Economie Immobilier Les mystères derrière l'origine du quartier du Chat à Uccle : "Son attrait réside dans le fait qu’il est au calme tout en étant en milieu urbain" Ces ensembles de maisons ouvrières font l’originalité de ce quartier populaire d’Uccle. Dans les carrés, on trouve, de part et d’autre des ruelles, les maisonnettes ouvrières et leurs jardins. ©Marie Russillo Solange Berger Journaliste au service Economie





"Les carrés, c'est l'âme du quartier du Chat. C'est là qu'il faut se promener", conseille Patrick Ameeuw, président du Cercle d'histoire, d'archéologie et de folklore d'Uccle et environs. Situé autour de la rue de Boetendael notamment, entre l'avenue Brugmann et la chaussée d'Alsemberg, le quartier du Chat (Uccle) abrite de...