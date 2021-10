Accueil Economie Immobilier La construction en bois a-t-elle un avenir dans l'immobilier ? En 2020, la Belgique a construit quelque 2 100 maisons en bois. Mais à 80 %, il s’agissait seulement de l’ossature. La construction en bois prend, année après année, une plus grande préséance. ©Shutterstock Charlotte Mikolajczak

La construction en bois prend, année après année, une plus grande préséance. Fin 2020, face à la construction traditionnelle, elle représentait quasiment une maison sur dix et plus d’un emploi sur dix. C’est certainement le message principal qu’a voulu véhiculer l’ASBL Hout Info Bois...