OPA en vue dans le monde de l'immobilier belge : Xior souhaite reprendre Quares Student Housing

La société immobilière cotée en Bourse Xior Student Housing a lancé une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en espèces sur Quares Student Housing, annonce lundi l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Le prix de l'offre est de 19,984 euros par action et de 10,00 euros, augmentés des intérêts restant dus à la date de paiement, par obligation convertible.

Quares Student Housing investit dans des logements abordables pour les étudiants et les entrepreneurs à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège.

Xior possède déjà plus de 3 700 chambres d'étudiants en Belgique. Cette opération lui permettrait d'en ajouter 1 107, réparties sur 29 sites. L'entreprise souhaite en outre en créer quelques 1 200 autres dans les deux années à venir.