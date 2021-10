"Ici et Maintenant", un restaurant éphémère au 8e étage du mythique immeuble CBR

Les 756 fenêtres ovales aux vitres teintées orange de l’ancien siège des Cimenteries Belges Réunies, chaussée de La Hulpe, et son style néo-brutaliste sont parmi les plus reconnaissables de Bruxelles.

Signé par l’architecte Constantin Brodzki (1924-2021), en collaboration avec Marcel Lambrichs (1917-1986), l’immeuble, plus connu sous le sigle CBR, est un témoin majeur de l’architecture fonctionnaliste de son époque. Construit entre 1967 et 1970, il a fait l’objet d’une première rénovation dans les années 90, supervisée par M. Brodzki lui-même, et d’une deuxième en 2018, sous la houlette de la société de coworking Fosbury & Sons.

A l'instar de l'immeuble rond du Glaverbel il y a quelques années, ou la tour des Quatre-Bras de Tervueren cet été, le CBR accueille un restaurant éphémère jusqu'au 11 décembre. Perché au 8e étage, avec vue panoramique sur la forêt de Soignes voisine et vue plongeante sur le parc et les abords dessinés par l'architecte paysagiste René Pechère, il est baptisé "Ici et Maintenant". "Un nom qui fait référence à la temporalité de l'événement mais aussi à l'itinéraire professionnel de la cheffe", précisent les instigatrices du projet dans un communiqué. Soit le duo composé, aux fourneaux, de Saskia Félix ("Ici" et "Wabi" à Ixelles, "Les terres d'ici" à La Hulpe) et, en salle, de Tchop ("EAT" et "Tchop Tchop" à Ixelles, "Eurêka Food Agency" avenue Louise).

Les lieux sont ouverts à tous (sur réservation), les jeudis, vendredis et samedis soirs (à partir de 19h30). L’occasion, pour 30 convives, d’apprécier le cadre, l’aménagement intérieur et le mobilier, œuvre des designers belge Jules Wabbes et américaine Florence Knoll.

Le menu quatre services (60 euros hors boissons) aligne des plats végétariens, de viande et de poisson. Les réservations se prennent en ligne. Quelques dates sont déjà complètes. Des événements peuvent également être organisés sur demande.