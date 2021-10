Pour obtenir un permis d'urbanisme à Bruxelles ou en Wallonie, c'est près de 5 ans d'attente en moyenne

C’est en Région de Bruxelles-Capitale que les promoteurs immobiliers doivent faire montre de plus de patience. En Flandre, ils obtiennent un permis d'urbanisme en 3 ans et 10 mois. En Wallonie, il faut 4 ans et 8 mois.

Quatre ans et dix mois : c’est le délai moyen durant lequel un promoteur immobilier doit patienter avant d’obtenir un permis d’urbanisme en Région de Bruxelles-Capitale. Dont 2 ans et 4 mois en moyenne pour gérer les recours de tiers auxquels quatre projets sur dix (42 %) sont confrontés.

L’enquête désormais annuelle menée par l’Upsi (Union professionnelle du secteur immobilier) auprès de 160 de ses membres promoteurs et investisseurs immobiliers aboutit à un bien meilleur résultat que l’an dernier. En 2020, le délai dépassait en effet largement les cinq ans (5 ans et 8 mois). Les choses se sont améliorées dans la capitale, tout comme en Région flamande, même si c’est moins marquant: un mois de moins, à 3 ans et 10 mois. En Région wallonne, en revanche, les délais se sont alourdis de 4 mois, passant à 4 ans et 8 mois. Un alourdissement qui tient principalement à une croissance du nombre de recours (pour 28 % des permis).

Il n'empêche, c'est bien à Bruxelles que "le temps global d'obtention d'un permis d'urbanisme est le plus long", indique l'Upsi dans son communiqué. En cause, "le nombre d'intervenants dans les procédures de délivrance des permis, les réglementations complexes et contradictoires, l'inconsistance de certaines administrations dans les avis qu'elles remettent tout le long des processus et les interminables débats politiques." Ces délais disproportionnés pèsent sur les préfinancements (acquisition des fonciers, honoraires des bureaux d'architecture et d'urbanisme…), ce qui ne manque pas de peser sur le prix des logements neufs exigé des acquéreurs.

Se pencher sur les procédures et les moyens humains

Or, d'entre toutes les causes de la cherté des logements – un foncier de plus en plus rare et cher, des normes environnementales et techniques de plus en plus élevées, le coût des matériaux importés, une main-d'œuvre qualifiée, des charges d'urbanisme, etc. -, les délais et la complexité des procédures sont quasiment les seuls facteurs sur lesquels il est possible d'agir. "S'il y a bien des leviers sur lesquels les pouvoirs politiques et administratifs de la Région peuvent réellement soutenir le secteur et ainsi les ménages qui acquerront un nouveau logement passif, ce sont les délais et la simplification des procédures", confirme l'Upsi.

D'où cette demande, une nouvelle fois réitérée, de se pencher sur les procédures, les moyens humains accordés aux services communaux et régionaux, voire les sanctions lorsque les délais sont dépassés (inexistantes à ce jour). Pas seulement au bénéfice des promoteurs d'ailleurs puisque, selon les calculs de l'Upsi, "plus de 1 million de m² de projets immobiliers connaissent des retards importants liés aux procédures, ce qui représente près de 25 000 emplois et plus de 1,2 milliard d'euros de recettes fiscales en moins pour les autorités". Auxquels il faudrait ajouter tous les précomptes immobiliers annuels issus de ces projets bloqués.