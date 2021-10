Accueil Economie Immobilier Fermes en carré et châteaux-fermes : "Des produits d’exception, à l’instar d’un château" Les agriculteurs ne sont pas les seuls vendeurs. On trouve aussi des non-agriculteurs qui ont acquis le bâtiment il y a moins longtemps. Ces dernières années, la rotation sur le marché immobilier rural est plus rapide. Cette ferme traditionnelle en moellons et briques, située à Warnant-Dreye, dans la commune de Villers-le-Bouillet, est proposée à la vente par le Comptoir Foncier de Huy. Autour d’une cour pavée, se rassemblent une grange et sa belle charpente, des étables et fenils et une maison d’habitation. Des travaux de rénovation ont été effectués (toitures et isolation). L’aménagement intérieur est à terminer. Faire offre à partir de 600 000 euros. ©Comptoir Foncier Charlotte Mikolajczak

C’est un constat qui vaut pour la grande majorité des pays d’Europe : les exploitations agricoles sont de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses. En Wallonie, entre 1990...