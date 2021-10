Marché du foncier agricole wallon : qui achète, qui vend et à quel prix ?

Pour obtenir un permis d'urbanisme à Bruxelles ou en Wallonie, c'est près de 5 ans d'attente en moyenne

C’est en Région de Bruxelles-Capitale que les promoteurs immobiliers doivent faire montre de plus de patience. En Flandre, ils obtiennent un permis d'urbanisme en 3 ans et 10 mois. En Wallonie, il faut 4 ans et 8 mois.