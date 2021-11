Accueil Economie Immobilier A Arlon, un nouveau projet immobilier à des prix "bien en dessous des 10 000 euros le mètre carré du Grand-Duché" Il s'agit du premier projet wallon du promoteur anversois Antonissen Development Group. En tout, le projet compte 39 logements et deux commerces. ©Antonissen Group Solange Berger Journaliste au service Economie





Le choix de la ville d'Arlon n'est pas innocent pour ce groupe qui, outre une présence importante en Flandre et à Bruxelles, a déjà six projets au Grand-Duché de Luxembourg où il est actif depuis 2018. "On souhaitait investir le marché wallon car on constate qu'il y a là une demande importante...