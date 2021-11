Accueil Economie Immobilier A Cureghem, le neuf fleurit à bon rythme et, surtout, reste encore très accessible avec des prix aux alentours des 2400 euros le mètre carré Ce quartier d’Anderlecht revient de loin ; on s’active pour construire et rénover. L’immeuble des Goujons (1978) est rénové avec la participation des habitants. ©Jean Bernard Jean Bernard

Situé à un jet de pierre de la gare du Midi, Cureghem a toujours été un quartier d’immigration, juive à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, méditerranéenne ensuite et beaucoup plus métissée depuis quelques années. Cette commune dans la commune d’Anderlecht, beaucoup plus industrieuse et industrialisée...