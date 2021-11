FixForm révolutionne le métier de concierge grâce aux QR codes

Dirk Bontridder (nouveau CEO du groupe Reynaers) : "Nous sommes déjà au top avec l’aluminium et l’acier 100 % récupérables"

Participer à la réalisation de bâtiments plus efficaces en termes de consommation énergétique et plus durables est l’une des priorités de Dirk Bontridder, le nouveau CEO du groupe Reynaers.