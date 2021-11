Accueil Economie Immobilier "Dubai est une ville où tout est possible. En Belgique, tout prend du temps, ce qui crée une certaine frustration" Invitée par l’Awex, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers, Isabel Gomez fait partie de la délégation wallonne qui vient de passer une semaine en mission économique à Dubaï en marge de l’Expo universelle. Une délégation composée d’entreprises de tous secteurs parmi lesquels le secteur design/architecture représenté par un groupe de 15 acteurs (design meubles, luminaires, textile…). ©Isabelle Gomez Studio Aude Quinet

" Le but de notre présence était de voir comment se présente le marché là-bas, et les possibilités de se développer sur place ", explique Isabel Gomez, architecte d'intérieur. " L'Awex a organisé une série d'événements et rencontres avec des architectes. C'était riche, d'un point de vue personnel et professionnel. " Les rencontres faites au sein...