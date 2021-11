Ikea propose une "tiny house" à la location... pour moins d'un euro par mois

BLÅHAJ, la mascotte Ikea et peluche à l'image d'un requin qui plait tant aux internautes, a annoncé la nouvelle il y a une dizaine de jours sur la chaîne Youtube d'Ikea Japon.

Le géant suédois a une fois de plus mis le paquet sur sa communication. Après un teaser de quelques secondes à peine annonçant le projet, trois vidéos ont été postées par la chaîne Youtube d'Ikea Japon. Celles-ci proposent, à la manière d'une série, de suivre la mascotte dans la création du projet. Les trois épisodes dévoilent peu à peu la tiny house, insistant par la même occasion sur la capacité de l'entreprise d'ameublement à proposer "des solutions pour les petits espaces".

Situé dans le quartier populaire de Shinjuku, en plein centre de Tokyo, l'appartement de 10 mètres carrés sera proposé à la location par le géant suédois. Ikea ne demandera que 99 yens par mois, soit environ 77 centimes d'euro au taux de change actuel. Selon Numbeo, le loyer moyen pour un petit appartement d'une chambre dans le quartier est de 145 570,33 ¥, soit plus de 1 000 euros. Le prix proposé par l'enseigne est donc plus qu'attractif. De plus, l'appartement sera entièrement meublé par la marque.

"Dans une petite pièce, une clé est de faire bon usage de l'espace vertical. En capturant la pièce en trois dimensions, de nouvelles possibilités s'ouvrent dans un espace limité", explique Ikea sur la page de son site dédiée au projet.

Les candidats potentiels souhaitant louer l'appartement ont jusqu'au 3 décembre pour se manifester. Seules conditions : avoir plus de 20 ans et être membre du programme Ikea Family, le programme de fidélité de la marque.

L'appartement sera ensuite loué avec un bail jusqu'au 15 janvier 2023, précise Ikea Japon sur son site internet. Un joli coup de pub pour l'enseigne qui cherche à s’implanter sur le marché asiatique.