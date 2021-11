Frameries : le Royal Sporting Bosquetia va faire peau neuve

Le Conseil communal de Frameries (Hainaut) a approuvé lundi le projet de requalification du complexe footballistique du Royal Sporting Bosquetia. Le permis d'urbanisme avait été octroyé le 17 novembre.

La commune de Frameries avait introduit une demande de subsides auprès du SPW Infrasports le 31 juillet 2020 pour la requalification du complexe footballistique. Le montant provisoire maximal de l'intervention régionale est de 1 967 210 euros TVA et frais généraux compris.

Les travaux projetés portent notamment sur la démolition des infrastructures et équipements existants, l'aménagement de deux terrains de football, soit un terrain en gazon naturel et un terrain en gazon synthétique, en lieu et place des terrains existants. Les travaux concernent aussi la construction d'un nouveau bâtiment central aux terrains, abritant notamment une buvette, des vestiaires, des espaces techniques et de services ainsi que la création d'une aire de stationnement d'environ 50 places.

Le montant estimé du marché s'élève à 3 576 472,44 euros TVA comprise. Le solde budgétaire est pris en charge par la commune.