A Ixelles, dans le quartier Malibran, le prix des maisons tourne autour des 450 000 euros et dépasse les 500 000 dans le quartier Goffart Essentiellement résidentiel - quelques garagistes et carrossiers y ont leurs installations, tout comme des moyennes surfaces ou des commerces de proximité rue Malibran -, le quartier séduit surtout pour la proximité qu'il offre avec des lieux importants de la capitale. Pavée, la tortueuse Petite rue Malibran est un vestige du passé villageois d'Ixelles. ©Jean Bernard Jean Bernard

Peu d'endroits à Bruxelles nous ont paru aussi homogènes au niveau urbanistique que le quartier comprenant les rues Malibran et Goffart et la place Raymond Blyckaerts, à Ixelles. Le bâti y est généralement ancien, bien avant 1900, et la physionomie de ce périmètre n’a guère...