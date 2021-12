Le projet de centre commercial à Verviers officiellement abandonné au profit de nouveaux logements

Le projet de shopping center, dont les Verviétois ont entendu parler pour la première fois il y a plus de 15 ans est donc aujourd’hui radicalement et officiellement mis de côté au profit de logements.

"Désormais, la philosophie qui prévaut n'est plus celle d'un shopping monolithique traditionnel et fermé, constitué d'une centaine de cellules auxquelles venait s'additionner du résidentiel mais d'un quartier ouvert privilégiant le logement, étoffé de services et de commerces adaptés à un centre-ville." Depuis septembre, la presse locale évoquait ce changement fondamental du projet. Dans un communiqué de presse, City mall, son développeur l'a confirmé, illustrations à l'appui.

©City Mall Group

Le Covid et les inondations sont passés par là, dit-on chez City Mall, qui ont transformé les modes de consommation et le besoin de logements nouveaux. "La rue Spintay […] pourrait être réalisée en priorité", ajoute le développeur dans son communiqué. Pour la partie correspondant à la Rive gauche du projet – là où se situait le projet de shopping Au fil de l'eau rebaptisé Oquai en 2014 – City Mall devrait déposer ultérieurement une demande de permis. "Les modifications font actuellement l'objet d'échanges avec la ville", note-t-il dans le communiqué.

400 logements environ

Les modifications font actuellement l’objet d’échanges avec la ville. Une série de réunions sont d’ores et déjà programmées avec ses services techniques, juridiques et administratifs.

©City Mall Group

On parle ici de quelque 400 logements, d’environ 15 000 m² de commerces et restaurants, éventuellement de bureaux, d’une résidence services, etc.

"Il s'agira d'un projet novateur, allégé au niveau des volumes grâce à des balcons, des structures transparentes, des passerelles, etc… (...) Le tout est pensé dans des espaces qui feront la part belle aux piétons et à la nature avec, par exemple, des 'toits verdurisés à vivre' et des jardins agrémentant l'entrée des immeubles. L'esprit général correspond à celui d'une promenade en extérieur serpentant entre commerces, cafés, restaurants et espaces publics conviviaux dont une Grand Place en amphithéâtre", conclut City Mall.