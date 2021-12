Les prix de vente des logements continuent leur progression. Par rapport au 3e trimestre de 2020, celui des maisons a augmenté de quelque 11%, celui des appartements d'environ 9%. Et cela vaut pour les trois régions du pays.

Les prix des maisons ont augmenté de quelque 11% en un an: voici les communes les plus chères et les moins chères

Statbel a publié ce lundi ses statistiques du 3e trimestre sur le marché immobilier résidentiel.

Une énième fois, celles-ci font état d'une hausse des prix médians (c'est-à-dire la valeur indiquant que la moitié des biens se sont vendus plus chers, l'autre moitié moins chers).

Tant celui des maisons 2 et 3 façades que celui des maisons 4 façades ont augmenté de quelque 11% sur un an à respectivement 245.000 et 350.000 euros. Le prix des appartements a pris 9%, toujours par rapport au 3e trimestre 2020, atteignant les 223.000 euros.

La Région wallonne est la région la moins chère avec un prix médian de 170.000 euros pour des maisons de type fermé ou demi-fermé (2 et 3 façades), indique Statbel, et de 280.000 euros pour des maisons de type ouvert (4 façades). Vient ensuite la Région flamande où elles coûtaient 274.000 et 380.000 euros.

La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons de type fermé ou demi-fermé y coûtaient 481.000 euros. Le prix médian des maisons de type ouvert était de 1.100.000 euros.

En Région flamande, la province la moins chère est le Limbourg et la plus chère le Brabant flamand. En Région wallonne, la province la moins chère est le Hainaut et la plus chère le Brabant wallon.

Ixelles est la commune la plus chère de Belgique pour les maisons d'habitation à 850.000 euros, suivie de Knokke-Heist et d'Uccle. Les logements les moins chers sont situés à Froidchapelle, Hastière et Tellin, sous la barre des 100.000 euros.

Pour les appartements, Statbel note des prix médians de 170.000 euros en Wallonie, 225.000 euros en Flandre et 250.000 euros à Bruxelles.