L'État belge veut "offrir à ses fonctionnaires un environnement de travail qualitatif, durable et intelligent" dans le bâtiment Möbius II.

Les entreprises Immobel et Fidentia ont conclu un contrat de vente à l'État belge, via la Régie des Bâtiments, du bâtiment de 34.000 m2 Möbius II situé dans le quartier Nord de Bruxelles, annoncent-elles lundi. Il s'agit d'un bâtiment passif et qui a reçu la certification environnementale "BREEAM Excellent".

Selon le communiqué, l'État belge veut offrir à ses fonctionnaires un environnement de travail qualitatif, durable et intelligent dans le bâtiment Möbius II. Ce contrat entre dans la stratégie de constituer un portefeuille de biens immobiliers verts et à basse énergie.

La Régie des Bâtiments a confirmé l'achat, précisant que le bâtiment abritera plusieurs services gouvernementaux.