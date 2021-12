Immobilier social : Inclusio a investi 40 millions d'euros cette année

Mélanie Andernack, architecte d'intérieur : "Avec les divers confinements, beaucoup de gens veulent se sentir mieux chez eux"

La Hutoise Mélanie Andernack a changé drastiquement de métier et s’est tournée vers la profession d’architecte et de décoratrice d’intérieur. En avril 2021, elle a créé son activité d’indépendante, baptisée AM Intérieurs.