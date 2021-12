La grande majorité des chantiers du groupe immobilier chinois Evergrande a été relancée

Le géant chinois de l'immobilier Evergrande, en proie à des difficultés financières, a relancé la construction de la plupart de ses projets et souhaite accélérer la livraison de ses bâtiments résidentiels, a déclaré Hui Ka Yan, le président de la société. Evergrande est endettée d'environ 265 milliards d'euros et n'a pas respecté certains délais de paiement. Plusieurs fournisseurs se sont également plaints de ne pas avoir été payé. Afin de rembourser ses dettes, l'entreprise a essayé de vendre des actifs en masse. Récemment, Evergrande a également expliqué vouloir négocier un rééchelonnement de sa dette avec ses créanciers étrangers.

Dans le même temps, Evergrande a annoncé accélérer l'achèvement de ses projets résidentiels en cours de construction. Alors qu'au début du mois de septembre, près la moitié des projets avaient été relancés, ce chiffre atteint désormais près de 92 %. Le nombre de travailleurs en activité a augmenté de 31 % pour atteindre 89 000 au cours de la même période.

"Tant que nous ferons un maximum d'efforts pour relancer la production et la construction, nous pourrons livrer des maisons aux acheteurs, reprendre les ventes et les opérations et ainsi rembourser les dettes", a déclaré Hui Ka Yan.

L'objectif est de livrer 39 000 appartements ce mois-ci, soit quatre fois plus que la moyenne mensuelle depuis septembre (moins de 10 000). Il est donc impératif qu'Evergrande "se lance dans un sprint" pour atteindre ses objectifs, a ajouté le président.