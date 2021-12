Accueil Economie Immobilier Grâce à ses espaces sur-mesure et une panoplie de services, Sparks veut révolutionner les réunions professionnelles La jeune société, qui fait partie de l’écosystème de Befimmo, ouvre un premier espace à Bruxelles dédié aux réunions professionnelles. L’équipe de Sparks : Axel Kuborn, Alexandre Ponchon, Martin Vanderborght, Monia Chatzipanagiotis et Olivier d’Yve. Frédérique Masquelier Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo



Ils sont cinq, tous investis au préalable dans le réseau d'espaces de coworking Silversquare. Il y a ses deux fondateurs, Axel Kuborn et Alexandre Ponchon, qui superviseront le bon déroulement des opérations au titre d'administrateurs. Puis l'équipe présente au quotidien : Martin Vanderborght, le CEO, qui s'occupait déjà du développement des salles de réunion au sein de Silversquare, et Monia Chatzipanagiotis, ex-office...