Immobilier professionnel : Esset devient le troisième acteur du marché en Belgique

La société immobilière Esset regroupera désormais au Benelux les activités de CODABEL, Trevi Corporate et la filiale belge de Cushman & Wakefield Asset Services, a-t-elle fait savoir ce mardi dans un communiqué.

De quoi lui assurer la troisième place sur le marché de gestion d'immobilier professionnel en Belgique.

1,6 million de mètres carrés de bureaux en Belgique

Le secteur est dominé dans notre pays par les filiales des groupes américains CBRE et Jones Lang LaSalle (JLL). Esset Benelux est une filiale d'Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels pour les particuliers et les professionnels. La nouvelle entité gèrera un portefeuille de 1,6 million de mètres carrés de bureaux en Belgique essentiellement, et au Grand-Duché de Luxembourg et aux Pays-Bas.

Cushman & Wakefield poursuivra sa collaboration avec Esset Benelux en tant que partenaire local pour ses projets de property management en Belgique.

"Esset Benelux a l'ambition de devenir la référence en matière de services de gestion immobilière destinés aux clients institutionnels nationaux et internationaux et souhaite développer un véritable centre d'excellence dans l'accompagnement de sa clientèle", avance la société qui comptera une centaine de collaborateurs dans ses trois pays d'activité.