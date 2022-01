Le chantier du pôle commercial de la drève Richelle à Waterloo, rebaptisé Rich’L, se terminera en novembre

Propriétaire de deux grands pôles commerciaux waterlootois, le site du Waterloo BIX à Mont-Saint-Jean et celui de la drève Richelle, le groupe immobilier Redevco s’est lancé voici quelques années dans d’importants travaux pour les agrandir et les moderniser.

Initié en 2017, le chantier du retail park de Waterloo BIX s’est achevé voici presque un an, en mars 2021. Non loin de la butte du Lion, l’ancien Bigg’s affiche désormais une vingtaine d’unités commerciales pour une superficie totale de près de 37 000 m².

Depuis quatre ans

Dans le centre de Waterloo, le complexe de la drève Richelle a, lui, entamé sa mue voici quatre ans, "par étapes successives afin de maintenir au maximum l'activité commerciale sur le site", indique Redevco dans un communiqué. Ce dernier annonce à présent avoir obtenu tous les permis nécessaires pour donner le coup d'envoi de la dernière phase de son redéveloppement.

En cours depuis août 2021, cet ultime chantier se terminera en novembre 2022. Le site s'étendra alors sur 23 600 m² de surface commerciale pour 20 unités, précise Redevco. "En 2010, le site comptait 22 000 m². Cela illustre assez bien le fait que sa requalification se réalise plus grâce à la qualité commerciale des nouvelles enseignes que par la quantité des mètres carrés quasi inchangée." Les dernières enseignes à avoir signé leur bail sont Intersport, 4 Murs, Ville Neuve, Komini et ING. Elles complètent l'offre déjà implantée avant le début des travaux (Carrefour Market, Brico et Lunch Garden) ainsi que le mix de commerces qui ont ouvert au fil du chantier (Maisons du Monde, A.S. Adventure, Burger King, Pizza Hut, MediMarket…).

Une dernière phase résidentielle

Redevco dévoile aussi la nouvelle identité du complexe, baptisé Rich'L, en référence à la drève Richelle qui le borde et donc, à son ancrage local. "Sans oublier la notion de durabilité affirmée par [l'apostrophe, en forme de] feuille d'arbre" du logo, souligne le groupe, qui ajoute que de nombreuses mesures ont été prises en ce sens : green leaseconvenu avec les nouveaux locataires, toitures vertes, panneaux solaires, parking en partie perméable, neutralité carbone pour un des bâtiments, ossature bois pour un autre…

À noter qu’une dernière phase résidentielle sur la pointe entre la chaussée de Tervuren et la drève Richelle est en discussion avec les autorités communales. Une vingtaine d’appartements pourraient y voir le jour.