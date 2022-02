Accueil Economie Immobilier Noémie de Crombrugghe (nouvelle CEO du réseau PropTech Lab) : "Nous allons offrir à nos membres belges et luxembourgeois des perspectives de collaboration inédites" Après avoir commencé sa carrière dans l’hôtellerie, Noémie de Crombrugghe bascule vers le monde de la "PropTech", la "Property Technology". Elle prend à présent la tête du réseau PropTech Lab, tout juste couplé avec LuxPropTech. Née aux États-Unis, Noémie de Crombrugghe grandit en partie à Bruxelles et en partie à Vienne, en Autriche. ©D.R. Frédérique Masquelier Journaliste et coordinatrice de La Libre Immo



Depuis janvier, Noémie de Crombrugghe (30 ans) est la nouvelle CEO du réseau belge de sociétés versées dans l'innovation et la technologie en matière d'immobilier et de construction PropTech Lab. Une responsabilité auparavant échue à Idriss Goossens, fondateur du réseau en 2017 et promu Executive Chairman. Fort de 210 membres, ...