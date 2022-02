C'est officiel : Thomas&Piron acquiert les entreprises Galère et Galère Lux

Les entreprises Galère et Galère Lux ont officiellement rejoint le constructeur wallon. Et renoncé à leur préfixe ‘BAM’.

Les choses n'ont pas tardé dans la transaction entre le groupe Thomas&Piron et son homologue néerlandais BAM. Début décembre 2021, l’entreprise luxembourgeoise active dans les secteurs de la construction et de la promotion immobilière annonce l’acquisition des entreprises BAM Galère et BAM Lux. Le 28 janvier 2022, elle reçoit le blanc-seing de l’Autorité belge de la concurrence. Un gros week-end plus tard, le 2 février, les deux sociétés, renommées et graphiquement "rebrandées", font officiellement leur joyeuse entrée à Our (Paliseul), sous les noms Galère et Galère Lux. Un retour aux sources, puisque, historiquement ces ex-filiales de BAM ont été créées en Belgique par Arthur Galère, en 1949.

L’expérience du génie civil

"Pour Thomas&Piron, confirme le groupe dans son communiqué, cette double acquisition est une source de croissance conséquente en Belgique et au Luxembourg ; elle marque aussi le développement de l'activité en génie civil déjà présente en Suisse." Galère et Galère Lux, actives en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg, sont en effet une référence en matière de travaux de bâtiments et de génie civil, publics et privés, et l'on parle de pas moins de 650 collaborateurs qui viennent augmenter de 25 % les effectifs du constructeur wallon. Ceci sur fond de création de synergies positives dans le respect de l'esprit d'entreprise de chacune.

Thomas&Piron ayant été fondé en 1976 par Louis-Marie Piron, ce sont de vénérables filiales qui s’intègrent dans le groupe.

Active, à l’origine, dans la réparation des ouvrages d’art détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, Galère s’est ensuite épanouie, dans les années 1970 et 1980, dans les autoroutes (quasiment toutes celles de Wallonie), les viaducs (Eau Rouge à Francorchamps), les ascenseurs hydrauliques (Strépy-Thieu). En 1989, Galère est cédée au groupe européen HBG. Elle passera alors en 2002 sous l’étendard de BAM. C’est en 2005 que, parallèlement à son activité en Belgique, elle débute l’aventure luxembourgeoise.

Période compliquée

Parmi les projets en cours, Thomas&Piron cite le nouvel hôpital de Tournai (CHwapi 2), le centre culturel Pôle des Savoirs à Liège, le gros œuvre du bâtiment Jean Monnet 2 pour la Commission européenne à Luxembourg-Kirchberg, la rénovation du viaduc d’Huccorgne sur la E42/A15 près de Wanze ou encore le projet de métro 3 à Bruxelles (tunnel de liaison station Nord).

Cette acquisition ne s'en fait pas moins dans une période compliquée : nouvelle hausse des prix des matériaux et poursuite de la crise sanitaire. "Le groupe a toujours fait preuve de résilience et n'a jamais cessé de progresser quelles que soient les conditions de marché, ajoute-t-il. [Cette] nouvelle acquisition illustre parfaitement cette culture d'entreprise familiale : dans un marché adverse, il faut plus que jamais se serrer les coudes, investir dans l'avenir."