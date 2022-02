Dans le Hainaut, les communes proches du Brabant wallon enregistrent les prix les plus élevés (CARTE)

Le Hainaut reste la province belge avec les prix de l'immobilier les plus bas. Le prix médian des maisons, en hausse de 7 % reste à 160 000 euros. Les arrondissement de Soignies et Ath enregistrent la plus forte évolution.