Le prix médian d'une maison en province de Liège est inférieur à 200 000 euros

L'activité immobilière se porte bien en province de Liège, enregistrant une hausse de 13,1 % des transactions l'an dernier par rapport à 2020, a indiqué mercredi la Fédération des notaires. La province liégeoise représente désormais un peu moins de 10 % du volume immobilier total belge. L'arrondissement de Waremme affiche les prix médians les plus élevés, tant pour les maisons que pour les appartements. Au niveau de la province de Liège dans son ensemble, le prix médian d'une maison atteint 195 000 euros, soit une hausse de 6 % en un an et de 21,9 % en cinq ans. Aux niveaux wallon et national, seule la province de Hainaut affiche un prix médian inférieur pour une maison.

Des variations sont cependant observées selon les arrondissements, le prix médian d'une maison allant de 180 000 euros dans celui de Liège à 235 000 dans celui de Waremme.

La hausse la plus importante en un an a été observée dans la région verviétoise (+12,4 %). Une activité soutenue a également été observée dans l'arrondissement de Huy où le prix médian d'une maison a atteint 215 000 euros. "Les communes rurales ont récupéré un certain intérêt, compte tenu des mesures de confinement et du télétravail", a avancé Renaud Grégoire, notaire.

Waremme, le plus cher aussi pour les appartements

En ce qui concerne les appartements, le prix médian en province de Liège se situe à 175 000 euros, soit une hausse de 4,8 %. Tant à court terme que sur une période de cinq ans, le prix médian dans cette province augmente plus rapidement qu'en Région wallonne. Comme pour les maisons, la province de Liège est la deuxième province la moins chère du pays pour un appartement (après le Hainaut).

Au niveau des arrondissements, c'est encore celui de Waremme (196 020 euros) qui a le prix médian le plus élevé de la province. Huy affiche un prix médian de 175 000 euros et Liège de 172 500 euros (+7,8 %). L'arrondissement de Verviers a la médiane la plus basse (169 500 euros).

En ce qui concerne les garages, Liège est la seule province en Belgique pour laquelle une diminution du prix médian est observée (-5,6 %). Leur prix a chuté à 17 000 euros sur la province.

Enfin, les terrains à bâtir connaissent un certain engouement. Leur prix médian augmente de +6,5 % dans la province, un phénomène dû à la crise Covid selon les notaires, et à relativiser dans le futur à la suite de l'augmentation des matières premières