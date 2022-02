Une taxe sur les résidences secondaires jugée inégalitaire et discriminatoire pour les propriétaires : Test Achats en justice contre Coxyde, La Panne et Knokke

La taxe communale spécifique sur les secondes résidences imposée par La Panne, Knokke et Coxyde est-elle illégale ? C'est en tout cas l'avis de Test Achats. L'organisme de défense des consommateurs annonce élargir une action entamée à l'été 2021 à l'encontre de cette législation.

"L'année dernière, Test Achats a entamé une procédure judiciaire contre la commune de Coxyde concernant la taxe de séjour que la commune côtière impose uniquement aux propriétaires d'une résidence secondaire. A ce jour, l'organisation de consommateurs a également déposé 31 dossiers contre Knokke et 3 contre La Panne devant les tribunaux de Bruges. Au total, Test Achats a déjà recueilli 419 dossiers de consommateurs qui ne sont pas d'accord avec la taxe qui n'est imposée qu'aux propriétaires de résidences secondaires", informe-t-il par voie de communiqué.

Une taxation à deux vitesses

Pour motiver sa démarche, Test Achats évoque un système inégalitaire, qui discrimine les propriétaires de secondes résidences. "Entretenir les parcs, nettoyer la digue, veiller à la sécurité, autant de dépenses engagées par une commune et qui profitent à la fois à ses propres résidents et aux propriétaires de résidences secondaires. Du point de vue du principe constitutionnel d'égalité, il est donc logique que les résidents locaux et les propriétaires d'un appartement, d'une caravane ou d'une maison sur la côte à titre de résidence secondaire soient taxés de la même manière", détaille Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Cette différence de traitement justifie que la taxe soit annulée, et donc remboursée aux personnes concernées et c'est précisément ce que nous essayons d'obtenir par le biais des tribunaux."

Test Achats rappelle par ailleurs que plusieurs juridictions ont déjà déclaré l'illégalité de la différence de traitement appliquée par La Panne, Knokke et Coxyde.

Échec des négociations

A l'été 2021, les trois communes visées par l'action ont été informées des intentions de Test Achats afin de proposer des négociations. Une démarche qui "n'a pas été couronnée de succès. [...] A ce jour, 106 dossiers complets ont été introduits contre Coxyde, 31 contre Knokke et 3 contre La Panne".