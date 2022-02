Accueil Economie Immobilier "A Bruxelles il manque près de 50 000 logements sociaux.... Au rythme actuel, il faudra plus de 200 ans pour y arriver sans l’intervention du secteur privé visé par le gouvernement" D’emblée, les syndicats des locataires sociaux ont applaudi l’initiative de projet d'ordonnance du droit de préemption. " Les réponses à la crise du logement justifient des mesures politiques fortes , indiquent-ils. L’intérêt général doit primer sur l’intérêt privé. " ©BELGA Charlotte Mikolajczak Journaliste économique

Du côté des représentants des professionnels de l'immobilier ou de l'entreprenariat, c'est la déconvenue et, plus encore, l'inquiétude. " Tout part d'un bon sentiment , confirme Vincent Gérin, professeur d'immobilier à l'école polytechnique de l'ULB et à Solvay, par ailleurs fondateur et CEO du cabinet de conseils Anixton. Et d'une situation problématique en Région bruxelloise puisqu'il y manque près de 50 000 logements sociaux ! Au rythme actuel de leur production...